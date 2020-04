Hassam confiesa lo que extraña y que no ha podido hacer en la cuarentena

Hassam es uno de los personajes más queridos de la farándula colombiana desde hace varios años, debido a su divertida personalidad, lo frentero que es para defenderse de las críticas y por el evidente talento que tiene para la comedia.

De igual forma, muchos seguidores admiran al humorista por su fuerza y constancia en la lucha que ha tenido contra la enfermedad que tiene, por lo que no dudan en expresarle admiración y apoyo en cada fase de los procedimientos médicos que debe llevar para mantener estable su salud.

Recientemente, en medio de una transmisión en vivo de su cuenta oficial de Instagram, el colombiano aprovechó para responder algunas preguntas y contar cómo se encuentra actualmente durante la cuarentena decretada por las autoridades nacionales.

De acuerdo con lo que indicó Hassam, se encuentra bien de salud, está cuidándose y ha tomado las medidas necesarias para estar estable. Sin embargo, reveló que por culpa de este aislamiento total está "panzón", ya que extraña bastante realizar algunas actividades que lo ayudaban a mantenerse en forma.

“De salud estoy muy bien, estoy tratando de cuidarme, pero pues la cuarentena otra vez me puso panzón porque no he podido salir a jugar fútbol…no he podido hacer cicla. Bueno, antes hacía muy poca cicla, pero ahora hago mucho más”, aseguró el comediante, mientras interactuaba con sus fieles seguidores de la red social.

Por otra parte, Hassam habló de su apariencia física y expresó que no le importa que lo vean calvo, y que por el contrario seguirá rapándose hasta que le comience a crecer un pelo “decente”.

“Estoy calvo, no tengo problema con mostrar mi calva, de malas, estoy así. Me veo bien calvo, porque bien calvo si estoy, o sea, estoy re paila porque no me ha crecido pelo por el trasplante. Salieron unos pelitos por ahí, uno que otro, parecía un lulo y otra vez (señala que se rapó de nuevo) hasta que empiece a crecer un pelo decente”, agregó en la conversación.