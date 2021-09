Hassam se burla de Claudia Bahamón tras haber sido robada y ella le responde

Todo un revuelo causó el robo del que fue víctima la presentadora de Masterchef Celebrity, Claudia Bahamón, quien contó la terrible experiencia en sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, Bahamón reveló detalles del violento robo que sufrió a la altura de la calle 85 con 11, norte de Bogotá.

La presentadora contó que "tenía una ruana puesta con una cartera que estaba terciada en mi cuerpo, paré en la esquina y mientras estaba ahí pasó una moto muy cerca, me asustó, me agarró la cartera y empezó a halarme sin parar la moto".

"El señor obviamente no entendió que la cartera estaba terciada en mi cuerpo y que yo no podía zafarla rápidamente, si no yo se la hubiera entregado", añadió la mujer de 42 años.

En medio de su relato, la presentadora indicó que terminó metida, amarrada de la cartera y de la moto que no paraba, entre los carros de la carrera 11 en la mitad de la calle y la gente empezó a gritar.

En medio del susto y los moretones que le dejó la arrastrada por la calle y el celular que perdió, Bahamón recibió cientos de mensajes de apoyo y solidaridad. Sin embargo, también fue objeto de burlas como las de Hassam.

El comediante, que es amigo de la presentadora, no desaprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje a Bahamón y sacarle una sonrisa.

“Si necesita apoyo, de verdad avisa. Tengo amigos policías”, escribió Hassam en un mensaje que le envió a la presentadora vía WhatsApp.

Junto al texto había una imagen que mostraba al humorista junto a dos policías. La presentadora se mostró muy divertida con esta clase de apoyo de Hassam y con mucha gracia le contesto: “Marica, no te soporto”.