Disney soltó la bomba que hace mucho estaban esperando los fanáticos de ‘Star Wars’, sobre quién daría vida al mítico Darth Vader en ‘Obi-Wan Kenobi’, la serie que Disney+ prepara de la saga.

El encargado de unirse al reparto para interpretar al personaje será el canadiense Hayden Christensen, que tuvo su debut en ‘El ataque de los clones’ (2002) y en ‘La venganza de de los Sith’ (2005), por lo que muchos pedían el regreso de Hayden para lo nuevo que viene de la franquicia.

"Hayden Christensen regresa como Darth Vader, uniéndose a Ewan McGregor en OBI-WAN KENOBI. La Serie Original comienza 10 años después de los dramáticos eventos de Revenge of the Sith, y está llegando a DisneyPlus" informaron las cuentas oficiales de Instagram y Twitter de 'Star Wars'.

