El cantante venezolano Nacho ha sido criticado por sus mismos seguidores luego de que se conociera su separación de Inger Devera y al poco tiempo su novia Melany Millé quedara en embarazo.

Para muchos de sus fans, esa era la prueba de que su matrimonio se acabó por la infidelidad del artista con la modelo venezolana, sin embargo, en una entrevista que Nacho dio a la revista Hola aseguró que cuando hizo pública su separación ya había pasado “mucho tiempo” de haber tomado la decisión.

Con ello aclaró que su relación con Millé no fue producto de una infidelidad. Habló también de su hija, quien es la primera niña de los cinco hijos que tiene, y nació a comienzos de julio. “La pequeña está bien gracias a Dios, es preciosa y está muy sana”.

Respondió a quienes lo cuestionan por mantener 'oculta' a su hija. “Hemos decidido no mostrar a nuestra hija que no es lo mismo que ocultar a nuestra hija, porque no tenemos nada que ocultar”, aclaró.

A la pregunta de si tendrá más hijos, Nacho al parecer aún no 'cierra la fábrica', señaló que quiere que su pequeña lo disfrute varios años, sin embargo, no descartó tener otro hijo con la modelo.

“Quiero que mi hija tenga años de un papá que la disfrute solamente a ella, más adelante mi pareja y yo veremos, supongo que ella como mujer joven no solamente querrá tener una sola hija”, agregó.

Finalmente dijo que él y su novia tienen la conciencia tranquila y que no le hicieron daño a nadie.