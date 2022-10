Henry Cavill confirmó que "está de vuelta como Superman" y para futuras películas de DC

Después de una supuesta larga pelea de Dwayne Johnson, 'La Roca', porque el actor Henry Cavill actuara como 'Superman' en la película 'Black Adam' de DC, finalmente su lucha fue escuchada, pues el recordado personaje llegó con sus poderes de vuelta a la nueva producción de Warner Bros.

"Luchamos durante 15 años para hacer la película de Black Adam y luchamos durante 7 años para que Henry Cavill volviera como Superman. Yo les decía: 'Los fans, escuchad a los fans'. Si nuestro objetivo es comenzar una nueva era en el Universo DC, con nuevas narrativas y personajes que convergen... si queremos hacer eso, no podemos hacerlo sin Superman. Tiene que volver, es así de simple. Y no acepté un 'no' por respuesta" aseguró el actor.



De interés: Shakira Vs Piqué: Clara Chía recibió Monotonía muy mal

Desde su "desaparición" en el mundo de 'Superman' en el 2017, Henry Cavill estuvo vinculado a otros proyectos, no obstante, sus seguidores siempre esperaron volviera a interpretar ese superhéroe con el que muchos crecieron y vivieron cientos de aventuras.

Por suerte tras su aparición en 'Black Adam', el actor británico compartió otra grata noticia en sus redes sociales en donde confirmó su aparición como 'Superman' y al parecer, su heroico personaje estará más activo que nunca, pues de acuerdo a sus palabras, vienen más proyectos en camino.

Vea también: Sacan del baúl de los recuerdos, video en el que Margarita Rosa de Francisco hace trampa para ganar concurso

"Una muestra muy pequeña de lo que está por venir, amigos míos. El amanecer de la esperanza renovado. Gracias por su paciencia, será recompensada", escribió Henry Cavill.

Cabe resaltar, que de acuerdo a medios internacionales, Henry Cavill y su personaje de 'Superman' podrían estar nuevamente en 'El hombre de acero 2'. ¿Te gustaría?