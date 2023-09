La razón por la que Patricia Grisales dejó la actuación

La manizaleña reveló en ‘Lo sé todo’ que por varios motivos tomó la decisión de alejarse del trabajo que ejerció por tantos años.

“Estaba haciendo una telenovela de ese último personaje grande e importante que interpreté, y allí me di cuenta de que el trato con los actores extranjeros era muy diferente al que recibíamos los actores nacionales”, inició contando la actriz, y agregó: “Yo me sentí muy maltratada, y en dos ocasiones me fui de la grabación porque tuve inconvenientes y eso me pareció muy injusto y grosero”.

Asimismo, Grisales detalló que sin importar sus 40 años de carrera artística le tocaba hacer casting con personas que no tenían experiencia en la actuación. Además, aseguró que le ofrecían un salario que, a su juicio, era lo mismo que había ganado muchos años antes.

“Los seres humanos siempre estamos en la búsqueda de evolucionar y avanzar, pero no para ir hacia atrás”, resaltó.

También recordó que en lanzamiento de una de sus telenovelas no la querían dejar pasar porque no estaba en la lista, y que cuando logró ingresar al lugar la ubicaron donde estaban los extras.

“Me desilusioné bastante del gremio ya que es un poco ingrato”, aseveró Grisales.

Finalmente, indicó que no desea volver a la actuación ya que solo quiere dedicarse a su emprendimiento. “Organizo bodas, cumpleaños, fiestas corporativas. Aquí no me van a decir si estoy gorda, si estoy vieja si sirvo para un papel o no. Ahora tengo una vida más tranquila”.

Qué edad tiene Patricia Grisales

De acuerdo con algunos portales web, Patricia Grisales nació el 19 de octubre de 1957 y otros indican que fue en 1962, es decir, que para algunos tiene 60 años y para otros 65.