Una nueva niña llegará a la dinastía de Los Fernández. Vicente Fernández se convertirá en bisabuelo y su hijo Alejandro Fernández, en abuelo, por lo que no pudo ocultar la dicha y el orgullo que siente a través de redes sociales.

“Es un día muy especial porque se ha dado a conocer públicamente una de las dichas más grandes que me ha tocado vivir: la de ser abuelo. Más que molestarme o sentirme incómodo, les informo que es uno de los días más felices de mi vida porque cada etapa del viaje la he disfrutado al máximo y esta nueva no será la excepción”, expresó el intérprete de ‘Como quien pierde una estrella’.

Su hija Camila Fernández, de 22 años y quien se casó en plena pandemia en agosto del año pasado, anunció que será mamá de una niña en una entrevista que concedió a la revista Hola, mostrando su avanzado estado de gestación.

“No puedo esperar para gozar día a día el crecimiento de la sangre de mi sangre y ansío verdaderamente la hora de poder verla, abrazarla, besarla y jugar con ella de la mano. ¡Felicidades Camila! ¡Te amo con todo mi corazón! Y felicidades Francisco, ya que pasarás a ser uno más de la familia. Disfruten de la bendición que viene en camino”, agregó ‘El Potrillo’.

La joven de la familia de artistas de Los Fernández confirmó que en los primeros meses tuvo algunas complicaciones y por ello, no había hecho oficial el anuncio del embarazo.

“La espera se convirtió en un embarazo crítico y el porcentaje de que lo lográramos era muy bajo”, manifestó al comentar que tuvo algunas amenazas de aborto con sangrado y los médicos le ordenaron total reposo.

A su vez, la joven cantante lanzó una canción llamada ‘Mi luz’, a propósito del nacimiento de su hija, en la que aparece con un vestido de seda violeta y mostrándose en embarazo.