Hija de Gregorio Pernía contó por qué estuvo hospitalizada

"No sé si sepan, pero recién atravesé una hospitalización que me hizo poner los puntos sobre las íes respecto a mi salud y lo que yo daba por sentado. Creía que mi cuerpo era lo suficientemente fuerte como para resistir el desorden en el que uno se ve envuelto en el día a día. Hablo de comer a deshoras, no comer, comer mal, entre otros”.

“Mi cuerpo no hacía, sino darme señales de alarma hasta que ya no pudo más”, escribió.

Aseguró que un “dolorcito” de estómago al que no le prestó atención fue lo que la llevó a una atención inmediata.

“En definitiva fue un proceso que me hizo reflexionar acerca de la vida en general. Me ayudó a perdonarme y a poner mi salud primero que cualquier cosa".