Jessi Uribe y Paola Jara se han convertido en protagonistas de diferentes noticias en medios nacionales y redes sociales, debido a los anuncios que han hecho sobre su relación sentimental, la cual está cerca de cumplir casi tres años. Los dos famosos revelaron que sus planes eran unir sus vidas en otro espacio durante mayo de este año.

No obstante, pese a los rumores que apuntaban que la pareja estaba atravesando una crisis, Jara aprovechó su cuenta oficial de Instagram para responder algunas inquietudes de su vida personal y ponerle freno a aquellos que la critican por no haberse convertido en madre antes. La cantante aseguró que no había edad para ello y puntualizó en que hay personas mayores que tienen hijos sin problema.

En medio del auge que tomó el tema de sí la pareja tendría más hijos, una de las hijas de Jessi Uribe recibió una interrogante de este estilo en una dinámica en Instagram. La pequeña integrante de la familia habilitó la casilla de preguntas y respuestas e interactuó un poco con los curiosos.

Una persona usó este espacio digital para preguntarle a la niña si quería tener más hermanos, debido a que el cantante de música popular expresó su interés en vivir esta etapa con Paola Jara a futuro. La artista fue quien aseguró que no estaba segura de ello, dejando la puerta abierta a cualquier posibilidad.

“¿Quisieras tener más hermanos?”, escribió el curioso en la casilla.

“No, gracias”, dijo la niña sin pensarlo dos veces, dando una respuesta cortante y directa sobre el tema.

Varias personas comentaron la respuesta que dio la menor en sus redes sociales, afirmando que tal vez podría tratarse de unas palabras dadas por Sandra Barrios, su madre y expareja de Jessi Uribe.