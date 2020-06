Hija de Maleja Restrepo y Tatán Mejía le jugó una broma a su hermanita y así reaccionó

Para nadie es un secreto que las hijas de Maleja Restrepo y Tatán Mejía se robaron el protagonismo de las redes sociales de sus papás, ya que conquistaron el corazón de sus seguidores con sus ocurrencias, ternura y una que otra travesura.

En esta ocasión, Maleja compartió en su cuenta de Instagram cuando Guadalupe estaba intentando confundir a Macarena de que un postre era una verdura.

Lea también: Billie Eilish se desnudó en un cortometraje para protestar contra el Body Shaming

Macarena se mostró molesta con su hermana debido a que ella sabía que eso no era una verdura y que era un postre.

“No, son postres, acuérdate que son verduras (…) no, eso no es ninguna verdura. Las verduras están allá en Bogotá”, expresó un poco confundida.

Maleja Restrepo finalizó las historias diciéndole a Maca que sí era un postre y que no se dejara confundir por su hermana. '

Los internautas, por su parte no pudieron evitar reírse del momento.

Le puede interesar: ¿Amenazas de muerte? Así va la pelea de los hijos del Joe Arroyo por su herencia

“Ve y esas verduras por qué tan lejos jajaja”, “Guadalupe es Tatán (habla como el papá) y Macarena es Maleja (habla como la mamá)”, “Que bella no sé deja engañar de la hermanita”, “Tan divina... no me le hagan esas bromas... ella lo tiene muy claro”, "Las verduras no podían estar más cerca no se... en la nevera tal vez, pero en Bogotá jajaja", fueron algunos de los mensajes que recibieron.

Sin embargo, Macarena y Guadalupe cada vez enamorar más a sus seguidores con sus muestras de amor.