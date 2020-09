Hija de Marbelle detalló la relación que tiene su mamá con su novia

Angie Cardona, la hija adoptiva de Marbelle, se sinceró con sus seguidores y les habló de la también mamá de su hijo, Johanna León.

Cabe mencionar que varios de sus seguidores dudaban de su orientación sexual, por eso aprovecharon una reciente interacción que hizo a través de su cuenta de Instagram, donde les habilitó la popular función de ‘Hazme una pregunta’.

“Disculpa ¿tu pareja es hombre o mujer?. Con todo respeto”, fue el interrogante que le hicieron. A lo que Angie sin tapujo alguno respondió que su pareja era una mujer y no un hombre como algunos sospechaban.

Asimismo, respondió que actualmente llevaban dos años juntas.



Otro de las preguntas que llamó la atención de los internautas fue sobre qué pensaba Marbelle referente a su pareja y al hijo que acaban de tener. “Ella siempre ha respetado y apoyado mis decisiones”, aseguró Cardona.



Angie explicó que aún su mamá no ha podido conocer al bebé debido a que viven lejos y por la cuarentena no ha sido posible. También dejó claro que ya no vive con la 'Reina de la Tecnocarrilera' porque ya conformó su propia familia.

Por último, no descartó la idea de casarse con Johanna.