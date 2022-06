Hija de Paul Walker confesó que abortó en 2020

Para Meadow, quien dirige la fundación en honor de su padre tras su fatal accidente en 20113, la decisión de la Corte traerá consigo una serie de dificultades para las mujeres que decidan practicarse un aborto, pues estarán arriesgando su vida.

"Ahora, saber que aún más mujeres no tendrán la oportunidad de buscar una interrupción segura del embarazo o de elegir la seguridad de sus cuerpos es absolutamente desgarrador. En un mundo que margina constantemente a las mujeres, esto me parece el mayor ataque de todos. Prohibir el aborto no impide los abortos, sino los abortos seguros", agregó.

Luego de esta confesión, al también modelo ha recibido muchos comentarios de odio hacia ella y su decisión, sin embargo, ha decidido pronunciarse a través de sus historias en Instagram asegurando que: "La cantidad de comentarios de odio que he recibido en esta publicación es increíble. Por favor, deja de seguirme si no estás de acuerdo con mis valores. No te quedes para comentar cosas horribles".