Hija de Steven Spielberg fue arrestada por violencia doméstica

Mikaela Spielberg, hija adoptiva del cineasta estadounidense Steven Spielberg - famoso por haber dirigido exitosas producciones como 'E.T., el extraterrestre' y 'La lista de Schindler' - fue arrestada el pasado sábado 28 de febrero por violencia doméstica, según informa TMZ.

La joven de 24 años de edad habría sostenido una fuerte discusión con su pareja, Chuck Pankow (47), en su apartamento después de que llegaran de un bar. El altercado pasó a lo físico después de que Spielberg supuestamente agrediera a su novio tirándole objetos y uno de estos lo hiriera en la mano.

Posteriormente, Mikaela fue detenida por doce horas y luego saló en libertad tras pagarse una fianza de mil dólares.

Cabe mencionar que tras el incidente, Chuck Pankow habría dicho a través de un comunicado que todo se trató de "un malentendido", recoge Fox News.

De este modo, Mikaela Spielberg no para de protagonizar titulares. A mediados de febrero reveló en una entrevista exclusiva con The Sun que había iniciado una carrera como actriz porno y también esperaba convertirse en stripper. Respecto de la opinión de sus padres - Steven Spielberg y Kate Capshaw - aseguró que se sentían intrigados pero no están molestos.

Señaló que se sentía como "una criatura sexual" y su nombre artístico es Sugar Star.