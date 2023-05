Hijo de Patricia Teherán cuestiona burlas por foto junto a hijos de Kaleth Morales y Martín Elias 

El mundo del vallenato ha sufrido grandes perdidas desde hace varios años, pues muchos cantantes han muerto trágicamente en accidentes de tránsito.

Uno de los más recordados para todos los colombianos fue el accidente de Marín Elías (14 de abril de 2017) en una carretera de Sincelejo, cuando la camioneta en la que se transportaba perdió el control y él salió expulsado del automotor.

Y es que esto parece una historia que parece una 'maldición', pues Patricia Teherán (19 de enero de 1995) y Kaleth Morales (24 de agosto de 2005) también murieron por la misma causa.

Sin embargo, el legado de estos artistas aún sigue vigente y en diferentes lugares de Colombia se escucha su música.

Hace algunas horas, la historia de estos tres artistas se unió por medio de sus hijos, quienes se encontraron en una fiesta y publicaron una fotografía que ha dado de que hablar en todo el país.

Martin Elias JR, Yuris Alexander Teherán Romero y Samuel Miguel Morales subieron una imagen en la que escribieron: 3 dinastías: hijo de Marín Elías, hijo de Kaleth Morales e hijo de Patricia Teherán.

Sin embargo, en Twitter la imagen se volvió viral por un comentario de un tuitero que escribió: "no me monto en un carro con esos tres ni si me dan el número del baloto"y citó la foto de los tres jóvenes.