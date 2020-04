Hijo mayor de Shakira enamora al mundo con poema para su papá, Gerard Piqué

"Poema por Milan. Demasiado orgulloso de él", escribió Gerard Piqué al publicar en sus redes sociales un poema que le escribió su hijo mayor.

Titulado como 'My dad' (Mi papá), el pequeño de siete años de edad plasmó sobre el papel: "Amo a mi encantador padre. Él siempre me alegra. Es el mejor amigo que tengo. Nunca me pone triste. Juega todos los deportes conmigo... Nos gusta montar en bicicleta e ir de excursión. Amo a mi encantador padre. Él siempre me alegra".

La publicación cuenta con más de 300 mil 'Me gusta' y cientos de comentarios en los que se halaga el poema de Milan.

Shakira y Gerard Piqué hicieron pública su relación a inicios del año 2011 luego de se conocieran en el Mundial de Fútbol de 2010. En el evento la barranquillera interpretó el tema 'Waka Waka'. Y, Desde entonces han sido inseparables.

Tienen dos hijos: Milan, nacido en 2013, y Sasha, quien llegó al mundo en 2015.

