¡Histórico! película colombiana ‘Memoria’ recibió el premio del jurado en Cannes

El filme ‘Memoria’, del tailandés Apichatpong y rodado en Colombia, ganó este sábado, junto con "La rodilla de Ahed", del israelí Nadav Lapid, el premio del Jurado en Cannes.

La película del cineasta tailandés, protagonizada por Tilda Swinton, cuenta la historia de una cultivadora de orquídeas que visita a su hermana enferma en Bogotá, pero unos extraños sonidos, como estruendos, que solo ella escucha, le impiden descansar.

En el elenco también figuran los actores colombianos Juan Pablo Urrego y Elkin Díaz y el mexicano Daniel Giménez.

MEMORIA, coproducida por @Burningcolombia, beneficiaria del Fondo Fílmico Colombia y rodada 100% en el país, se llevó el Premio del Jurado en el @Festival_Cannes 🇨🇴🏆.



📸 Tilda Swinton (protagonista de la película).

Al recibir el premio, el cineasta tailandés agradeció el trabajo de su equipo. "Nuestro navío llegó y está dispuesto a repartir de nuevo", dijo.

Weerasethakul además, hizo un llamado a los gobiernos de Tailandia y de Colombia, dos países que atraviesan difíciles situaciones, suplicándoles que "despierten".

Rodada entre Bogotá y el municipio de Pijao, departamento del Quindío, ‘Memorias’ estaba entre la baraja del grupo de cintas favoritas en la ceremonia de premiación del Festival de cine de Cannes, cuyo evento se realizó este sábado en Francia.

Artistas colombianos han destacado a través de sus redes sociales este histórico logro. La actriz colombiana Carolina Guerra, señaló, “Felicitaciones a todo el equipo por este logro histórico para el cine hecho en Colombia. ¡Qué orgullo!”

"Memoria" gana el premio del jurado en el festival de Cannes.



Felicitaciones a todo el equipo por este logro histórico para el cine hecho en Colombia.

¡Que orgullo!❤️‍🔥#MemoriaEnCannes #Cannes2021 #Colombia

Esta es la primera vez una producción nacional alcanza esta distinción en este festival de cine.

Por otra parte, el jurado del Festival de Cannes también consagró este sábado a dos actores apenas conocidos del gran público, el estadounidense Caleb Landry Jones, y la noruega Renate Reinsve, con los premios de interpretación por sendos roles en "Nitram" y "The worst person in the world".

Caleb Landry Jones, que ha asumido roles secundarios en el cine independiente estadounidense, interpreta al autor de una matanza que traumatizó a Australia en 1996, mientras que Reinsve da vida a una milenial en plena crisis existencial. Pese a sus cortas carreras, ambos intérpretes habían suscitado los aplausos de la crítica en Cannes.