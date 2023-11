Hollywood está de nuevo de luto: falleció actriz de 'Sex And The City'

La trayectoria de Sternhagen abarca no solo la pantalla chica, sino también los escenarios de Broadway. Ganadora de dos premios Tony a la mejor actriz de reparto, el primero en 1974 por su participación en la producción original de Broadway de "The Good Doctor" de Neil Simon, y el segundo en 1995 por su destacado papel en "The Heiress". Además, la actriz estuvo nominada a dos premios Emmy por sus roles en 'Sex And The City' y 'Cheers'.

Su legado en el cine también es notable, con un debut en 1967 en "Up The Down Staircase". A lo largo de su carrera, participó en destacadas películas como "The Tiger Makes Out", "The Hospital", "Bright Lights, Big City", "Misery", "Julie y Julia", entre otras.

Frances Sternhagen deja un vacío en la industria del entretenimiento, pero su impacto perdurará en la memoria de los espectadores y colegas que admiraron su talento a lo largo de los años.