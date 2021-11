Hombre más sexy del mundo: Paul Rudd se gana esa distinción

Ahora, al ser nombrado el más sexy no necesariamente quiere decir que sea el más musculoso y con facciones perfectas, People también tuvo en cuenta que Paul Rudd ha sido reconocido a lo largo de su carrera por ser un hombre amable, autocrítico y trabajador.

"Voy a apoyarme mucho en esto. Voy a ser dueño de esto. Tengo una conciencia, lo suficiente como para saber que cuando la gente se entera de que me elegirán para esto, dirán: '¿Qué?' Esto no es falsa humildad. Hay muchas personas que deberían entender esto antes que yo". dijo Paul Rudd a People sobre su nombramiento.

Recibir este título del hombre más sexy del 2021, significa mucho para Rudd, pues las personas del mundo entero podrán entender que ser sexy va más allá de un rostro bonito o un cuerpo musculoso, también se tiene en cuenta la personalidad y el buen sentido del humor, las cuales si tiene el actor y complementan su aspecto.

"Ahora espero que finalmente me inviten a algunas de esas cenas sexys con Clooney, Pitt y B Jordan. Y me imagino que estaré en muchos más yates. Estoy emocionado de expandir mi vida navegando. Y probablemente trataré de mejorar en la meditación con una luz realmente suave. Me gusta reflexionar. Creo que esto va para ayudarme a volverme más interior y misterioso. Y estoy deseando que llegue eso", concluyó Paul Rudd.