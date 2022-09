Hombre que dice ser hijo de Santiago Alarcón padece enfermedad mental

El reconocido actor colombiano Santiago Alarcón, se refirió nuevamente a la situación que está viviendo desde hace un par de meses, en donde ha sido víctima de acoso por parte de un hombre de 30 años que dice que es su hijo.

Según mencionó el artista en su cuenta de Instagram, “él vivía en Canadá y tuvo también el mismo episodio allá con un hombre al que estuvo acosando por más de 6 años", pero porque estaba enamorado de él.

Por su parte, Chichila Navia, actriz y esposa del actor, aseguró que el caso que se registró en Canadá fue tan complejo, que “llegó al extremo de meterse a la casa de ellos”.

El hombre se llama Óscar Galeano, su mamá se llama Gladis Galeano y su padre es Pedro Agudelo. Llevan más de 15 años viviendo en Canadá, según relató Santiago Alarcón, al tiempo que agregó que "la mamá me dijo que él tenía ese problemita, pero que él era buena persona y que no me preocupara que él no me iba hacer daño”.

En ese sentido, el actor dijo que “nadie ha dado con el chiste, nadie ha podido establecer qué trastorno mental tiene Galeano”.

"Muchos me dicen que porqué no me hago la prueba de ADN y para qué yo voy hacer eso (...) Si yo hago eso, su delirio no va parar ahí, según me dijeron expertos, así él vea que es negativa la prueba, no va parar”, indicó.

“El doctor Francisco Bernate me ayudó con todo este proceso, hay una parte que tengo que cuidar, mi familia, mi trabajo, yo, pero estoy en todo el proceso”, mencionó.

“Estamos frente a un señor de 30 años con enfermedad mental. Yo hable con su mamá y su hermano, y le dije a Óscar todo lo que hable con su familia y le pedí que parará, pero aún así no va parar”, mencionó.

“Reconocer que ha sido muy difícil, mucha gente queriendo averiguar chismes y por eso hemos realizado este live en Instagram, para esclarecer todos los hechos. No estamos de acuerdo con que medios de comunicación hayan entrevistado a este señor, porque es burlarse de su enfermedad mental”, concluyó el actor Santiago Alarcón.