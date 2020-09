Hombre que entró a la casa de Eminen lo habría amenazado de muerte

Marshall Bruce Mathers III - conocido en la industria musical como Eminem - fue amenazado de muerte por un hombre que entró ilegalmente en su casa, ubicada en Detroit (Estados Unidos).

De acuerdo con medios internacionales como E! Online, la Policía declaró que el individuo identificado como Matthew David Hughes irrumpió el pasado mes de abril en la propiedad del rapero luego de romper una ventana con un ladrillo.

Y, cuando el intérprete de 'Lose Yourself' lo cuestionó por estar dentro de su casa, el intruso le habría respondido que "estaba allí para matarlo", según lo dicho por uno de los policías durante una audiencia preliminar realizada el nueve de septiembre.

Matthew David Hughes sería sometido a juicio a finales de mes.

Desde el lanzamiento de su álbum debut, 'Infinite', en 1996, Eminem ha logrado mantenerse como uno de los raperos más exitosos del momento. Durante toda su carrera ha lanzado once álbumes de estudio, el más reciente de ellos fue: 'Music to Be Murdered By' (2020).

Y, entre sus canciones más populares están: 'Lose Yourself', 'Without Me', 'The Real Slim Shady', ' Not Afraid', 'Love The Way You Lie' en colaboración con Rihanna y muchas más.

Ha sido galardonado en varias oportunidades en los Premios Grammy y hasta recibió un Oscar a 'Mejor canción original' en el año 2003 por 'Lose Yourself'. Aunque en su momento no acudió a la ceremonia, el artista interpretó el famoso tema de la película '8 Mile' - que también protagoniza - durante los Premios de la Academia 2020 ante la sorpresa y aplausos de los asistentes.