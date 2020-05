Hospitalizan al guitarrista de Queen

La crisis actual que atraviesa el mundo tiene a millones de personas preocupadas por su salud y la de todos aquellos que se mantienen activos en la industria artística. En medio de la cuarentena, cualquier contenido relacionado con el bienestar físico puede generar comentarios y especulaciones que hacen referencia al coronavirus.

En esta ocasión, uno de los integrantes de la emblemática banda Queen llamó la atención de sus fieles seguidores en las plataformas digitales, tras compartir una fotografía recibiendo cuidados médicos.

Se trata de Brian May, el famoso guitarrista de la agrupación, quien alertó a los internautas luego de comentar que había sido hospitalizado. A pesar de que muchas personas asumieron que se trataba de la pandemia actual, el músico aclaró que se había sufrido un accidente mientras se encontraba en su casa.

De acuerdo con el post que realizó en su cuenta oficial de Instagram, este lamentable hecho le habría ocurrido mientras se encontraba desarrollando algunas actividades de jardinería en su casa. Sin embargo, un mal movimiento le causó una lesión en los glúteos, por lo que tuvo que asistir a un centro médico.

“Verificación de la realidad! Para mí. No, el virus todavía no me atrapó, gracias a Dios. Espero que todos se mantengan a salvo. La decisión de relajar los controles no hace que el peligro desaparezca repentinamente. ¿Pero yo? Sí, he estado callado. ¿Razón? Además de estirarme y acosarme por demasiadas demandas, logré romper mi gluteus maximus en pedazos en un momento de jardinería demasiado entusiasta”, aseguró May en el pie de foto del carrete donde aparece con un tapabocas y en una silla de ruedas mientras se desplaza por el hospital.

“Entonces, de repente me encuentro en un hospital escaneado para averiguar exactamente cuánto me he lastimado realmente. Resulta que hice un trabajo completo, esto fue hace un par de días, y no podré caminar por un tiempo…o dormir sin mucha ayuda, porque el dolor es incesante”, agregó el artista a sus declaraciones sobre su estado de salud.

Por último, el guitarrista, reconocido también por su gran melena y la composición de algunos éxitos de la banda, afirmó que en los próximos días tendrá que descansar y tomarse un tiempo para reposar en su casa.

Por el momento, Brian le pidió a sus seguidores que “no le envíen simpatía”, ya que lo que necesita realmente es un silencio “curativo” por una temporada completa.