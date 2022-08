"House of Dragon": Una nueva Khalessi para lo nuevo de "Game of Thrones"

Criaturas fantásticas, sexo, violencia, luchas de poder, traiciones y una nueva Khaleesi. Lo mejor y lo más discutido del exitoso "Game of Thrones" vuelve a la televisión la próxima semana con "House of Dragon", la precuela de la famosa saga, que trata de reavivar su éxito con la misma fórmula y continuar su legado.

Muchos han sido los proyectos que se han barajado como primer spin-off (o serie derivada) de la famosa saga, pero finalmente una trama sobre la Casa Targaryen es la que tomará el relevo de la mítica serie solo 3 años después de su controvertido final.

"House of Dragon" se estrena el próximo lunes en todo el mundo en la plataforma HBO Max con 10 episodios, el respaldo de su creador, George R.R. Martin (guionista) y una protagonista que es un claro homenaje a Daenerys Targaryen, la conocida Khalessi.

Dos siglos antes

"House of Dragon" se desarrolla doscientos años antes de la fantasía épica de la trama de "A Song of Ice and Fire" (la colección de novelas que inspiró la serie original), y el universo en el que está ambientada es completamente reconocible para sus seguidores.

Hay dragones (hasta 17 criaturas), criaturas fantásticas, amor, odio, sangrientos combates y maniobras de todo tipo con un único objetivo: alcanzar el Trono de Hierro. Los Targaryen ostenta el trono de los Siete Reinos y reina la paz, pero abundan las tensiones con otros pueblos que pueden derivar en conflicto mayor.

Lejos queda todavía el asesinato del Rey Loco (Aerys II) y la casi completa destrucción de su linaje.