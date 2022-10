Icónico reencuentro de protagonistas de 'Volver al futuro', 37 años después de la película

Michael J. Fox habló sobre la enfermedad de Parkinson que le fue diagnosticada en el año 1990. “Fue lo mejor que me ha pasado en la vida. No lo cambiaría por nada. No se trata de lo que tengo, se trata de lo que se me ha dado: la voz para hacer esto y ayudar a la gente”, menciono el actor de 61 años de edad.

Por otra parte, Christopher Lloyd, de 83 años de edad, habló sobre la química que hubo con su compañero de reparto al grabar las escenas de Volver al futuro: “No conocía a Michael en persona y al verlo sentí una química inmediata”, relató el veterano actor.

Durante la convención, ambos tuvieron la oportunidad de interpretar algunas frases populares del cine. Fox mencionó una de su película favorita: Dr. Stranglove, la cual salió al cine en 1984. “¡No puedes luchar aquí, esta es la sala de guerra!”. Mientras que Lloyd hizo vibrar a los espectadores con una frase del doctor Brown: "El futuro es lo que tú haces".

Cabe señalar que al principio Michael J. Fox, quien continúa batallando contra el Parkinson, no había sido considerado para interpretar a Marty McFly en la saga. El personaje había sido tomado por Eric Stoltz, pero al ver que no era el adecuado para personificarlo, los productores tomaron la decisión de reemplazarlo por Fox.