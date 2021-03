[Imágenes] Carolina Cruz mostró por primera vez el rostro de su hijo Salvador

La reconocida empresaria contó también cómo fue su primer embarazo y el nacimiento de Marías hace cuatro años.

"El embarazo de Matías fue natural, lo logre muy rápido, fue un embarazo sin riesgos y muy tranquilo. Mati nació de 36 semanas un 6 de abril del 2017 a las 8:45am, rompí fuente a las 3:30am con mucha tranquilidad llegue a la clínica pero entre en shock y tengo muy pocos recuerdos del proceso desde que entré a sala de cirugía", detalló.

Contó que en ese momento no pudo tomarse una foto con él puesto que lo llevaron a la UCI. "Por tal razón no lo pude pegar a mi pecho sino hasta la noche que baje a verlo pero ya le habían dado fórmula, no tenía fuerza para la succión, tuvimos que hacerle terapias en la clínica, 5 días de antibiótico para madurar sus pulmones y además la saturación se le bajaba cuando dormía por esto estuvimos un mes en casa con oxígeno, pude lactarlo Por 4 meses, me salía muy poquito y tomaba fórmula, pero ese poquito que le daba y esos maravillosos 4 meses fueron de muchísima gratitud, Hoy en día gracias a Dios es un niño muy sano".