[Imágenes] Katherine Porto mostró su cuerpo "imperfecto" y respondió todas las críticas

Katherine Porto se unió a la ola de ‘amor propio’ que cada vez más toma fuerza en redes sociales y dejó callado a más de uno cuando la criticaron por su aspecto físico, al publicar una fotografía en la que mostró sin complejos su celulitis.

La actriz se tomó el tiempo de escribir un extenso y reflexivo mensaje en el que invita a sus seguidores a dejar de lado las opiniones sobre el aspecto de las demás personas y ahorrarse las críticas al respecto.

Porto inició el mensaje con tono irónico, con el que acompañó la fotografía en la que aparece en traje de baño. “Aquí estresada por mi celulitis, qué haré”, escribió.

Posterior a eso, la actriz se refirió a los esfuerzos que hacen muchas personas en las redes sociales por aparentar que su cuerpo es perfecto. “Dios, no soy digna de respeto porque no tengo el cuerpo perfecto, tengo flacidez, celulitis, tetas reales que se caen, no me meto hormonas para que me salgan músculos. No vivo obsesionada con entrenamientos, proteínas, pastillas para quemar grasa y verme como las reinas de Instagram”, afirmó.

La publicación, que fue replicada por cuentas de Instagram que siguen a los famosos, también despertó algunas opiniones y fue aplaudida entre los seguidores. “¡Divina! Así es que se había”, “Así es, un mensaje real y contundente”, “Estrías, celulitis, rollitos, esas cosas son las que nos hacen mujeres perfectas”, “Tener celulitis no nos hace menos mujeres, hace parte de nosotras”, escribieron algunos.

La cartagenera es una de las actrices más reconocidas de la televisión colombiana por su participación en producciones como ‘Susana Rengifo’, ‘Hasta que la plata nos separe’, ‘La Viuda de la Mafia’, ‘Mujeres asesinas’, ‘La prepago’ y ‘Manual para ser feliz’. Asimismo, en sus redes sociales se destaca por el contenido de meditación y estilo de vida que publica.