Kylie Jenner no para de enamorar a sus seguidores con las atractivas y muy sensuales fotos que sube en su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 219 millones de seguidores.

La modelo, que terminó el 2020 como la celebridad mejor pagada, esta vez publico una fotografía acompañada de un corto pero reflexivo mensaje. “Don’t rush what you want to last forever”, que traducido al español dice: no apresures lo que quieras que dure para siempre, fue el texto que escribió la joven.

En la publicación, compuesta por cuatro imágenes, la menor de las Kardashian posó con una falda larga y ajustada, y en la parte superior solo con un sostén negro y una chaqueta, al parecer, de cuero. Además, en una de las fotos tiene un balón de baloncesto.

Las imágenes en menos de dos horas lograron más de dos millones de ‘likes’, entre los que se destaca el de la actriz colombiana Lina Tejeiro.