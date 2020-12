[Imágenes[ La Liendra rompió en llanto tras llevar a su familia a conocer el mar

La Liendra ha llamado la atención de sus fieles seguidores de redes sociales por distintos contenidos que comparte en sus cuentas oficiales, los cuales terminan generando polémica y controversia por la clase de temas que maneja.

A pesar de las críticas que ha recibido en las plataformas digitales, el colombiano ha tocado fibras de algunos de los usuarios con las historias y anécdotas de su vida, donde recuerda las situaciones complicadas que atravesó en su niñez. No obstante, ha aprovechado para enfatizar en el esfuerzo y trabajo que ha realizado para salir adelante y cambiar la realidad de su familia.

Por tal motivo, recientemente, La Liendra compartió con sus fans uno de los sueños que logró cumplir durante el 2020 y fue llevar a sus familiares a que conocieran el mar. El influencer mostró su emoción en distintos videos, por poder darle este regalo a quienes lo han apoyado durante todo este camino en lo digital.

“Hoy es un día muy especial. Todo el año trabajé mucho, ahorré demasiado, para traer a la familia al mar. Soy el único de la familia que conocía el mar y ser el único no me gustaba (…) Lloro de la felicidad, me emociona mucho esto”, dijo el paisa, mientras enfocaba a su familia en un yate.

No obstante, el creador de contenido se mostró nostálgico al entrevistar a su abuela, quien únicamente había conocido el mar por televisión, y a sus 79 años estaba logrando disfrutar de un ambiente bastante tropical.

El curioso detalle que despertó opiniones entre los espectadores fue la presencia de Dani Duke, reconocida instagramer, con quien se ha especulado que La Liendra tiene un romance. A pesar de que no se ha confirmado nada al respecto, en distintos clips se vio a la paisa compartiendo con la familia del joven, además de una evidente cercanía.