Imagine Dragons: 2 horas de puro rock para el disfrute de sus seguidores en Bogotá

El grupo estadounidense Imagine Dragons hizo disfrutar a Bogotá al deleitar a sus seguidores con un repertorio en el que combinó temas recientes sin dejar de lado los más clásicos.



Superados los inconvenientes de su vocalista Dan Reynolds, afectado por complicaciones de sus cuerdas vocales, el grupo llegó a Colombia dentro del "Mercury World Tour".

Las descargas musicales fueron seguidas de sonoros, cerrados aplausos y gritos que corroboraron que en los trabajos recientes 'Mercury Act 1 & Act 2', la banda no ahorró nada para transmitir torrentes de emociones al exigente público.

Resultó corto el tiempo para que Dan Reynolds, Ben Mckee y Daniel Wayne, desplegaran en el Coliseo Live creaciones que los lanzaron a la fama en 2008 y que los mantienen vigentes.

La telonera fue la colombiana Lika Nova, una banda de rock alternativo que destaca por su fuerza en las guitarras y sintetizadores a la que unen letras con poética profunda.



Luis Rojas, el vocalista de la agrupación que ya se ha presentado en México y en Perú, dijo a los periodistas antes del concierto que ser telonero es un sueño cumplido.

Reconoció que, aunque Imagine Dragons no forma parte de las influencias de Lika Nova, siente ciertas coincidencias en el estilo de algunas de sus canciones.



El grupo abrió la noche con 'No me dejes caer' a la que siguió 'Corriente', mientras que para la tercera, Rojas pidió al público encender las luces de su celular para acompañar el sencillo 'Desprevenido', a lo que el público no dudó en responder.

"Vamos a hacer vibrar esta arena para que Imagine sepa que Bogotá tiene el mejor público del mundo. Así que todo el mundo por favor salte", dijo Rojas al despedirse del público mientras interpretaba "Una apuesta", afirmaron.

Canciones como 'Enemy', 'My life', y 'Birds' fueron recibidas con aplausos y los coros del público no se hicieron esperar.



Al final, el público fue desocupando el escenario coreando otros éxitos de Imagine Dragons, que confirmó las razones por las que es considerada una de las mejores bandas del mundo.

Lo que sigue para ellos es el Estéreo Picnic, que este año será del 23 al 26 de marzo en el Club de Golf de Briceño, cerca a Bogotá.

