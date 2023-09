Importante medio dio a conocer las 36 preguntas que se deben hacer para enamorar a alguien

Los temas del amor son algo bastante complicado de sobrellevar en la actualidad, pues con el auge de la tecnología, la infidelidad, la suplantación de personas y la disminución del contacto físico, ha sido algo con lo que han tenido que luchar quienes actualmente tienen una relación de pareja.

Pero lejos de lo que sucede durante el romance, hay algo aún más complicado y es conquistar a la persona que nos gusta y con quien queremos iniciar un vínculo amoroso.

No hay una serie de pasos que debamos seguir a la hora de seducir o enamorar a alguien; sin embargo, de acuerdo a la información publicada por el reconocido medio de comunicación The New York Times, hay una lista de preguntas que podríamos utilizar si queremos que una persona se fije en nosotros.