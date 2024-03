Luego de la visita de Alejandro Estrada a La Casa de los Famosos el fin de semana pasado, en la que le pidió el divorcio a Nataly Umaña y le dijo que se alejaba de su vida para siempre, los televidentes quedaron a la expectativa de lo que sucedería con la relación que formaron la actriz y Melfi en el reality.

La entrada de Alejandro Estrada a la casa generó todo tipo de comentarios, los cuales, en su mayoría, eran en contra de la relación de Melfi y Nataly, teniendo en cuenta que al entrar al reality ella estaba casada. Sin embargo, tras ese episodio el romance ha continuado y la pareja ha sido captada por las cámaras besándose y acariciándose.

"Seguir jugando, estar acá. Eres un hombre bonito y me gusta la gente buena. Si te viera como coqueteón o don Juan, no estaría interesada, pero eres un ser tan lindo, que me das paz, me voy a dejar llevar por lo que veo y siento", le dijo la actriz al cantante panameño. No obstante, en la noche de este miércoles una visita podría cambiar la situación entre la pareja.

Melfi recibirá la visita de su mamá en La Casa de los Famosos

En el programa ‘Mañana Express’ del Canal RCN revelaron que la próxima invitada a La Casa de Los Famosos será Anasiris Vásquez, madre de Melfi. Se espera que esta visita despierte el interés de los televidentes, pues muchos creen que podría haber una confrontación de la mujer con su hijo y Nataly por haber formado una relación mientras ella estaba casada.