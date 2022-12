Influencer ‘el Borrego’ cuenta el daño que ha hecho la pólvora a sus animales en la granja

La pólvora no solo es un problema de salud pública por su indebida manipulación que ha dejado cientos de personas quemadas durante el mes de diciembre en Colombia, un gran porcentaje, niños, sino también por la afección que causa a los animales domésticos y silvestres.

Carlos Díaz, el niño influenciador de 'La granja del borrego', contó a RCN Radio lo que tuvo que vivir con sus animales por el tema de la pólvora en la época de Navidad y fin de año:

“Yo estaba compartiendo con la familia normal, comiendo, y en los alrededores de la granja empezaron a echar pólvora. Tenía en mente el salir rápido a ver todos los animales, pero me preocupé más por los perros, ya que suelen ser los más afectados”, contó.

El joven relató que salió “a ver a los perros y encontramos tres que habían corrido cerca. Unos se escondieron en mi armario y otros se escaparon, que luego logramos recuperar. Después de eso fui a ver las gallinas y estaban todas juntas, todas asustadas y ya llegué a calmarlas”.

“Las cabras estaban a punto de escaparse de mí y los caballos estaban completamente locos; uno de ellos se escapó a la carretera, pero gracias a Dios lo logramos salvar (...) pero la pólvora si los alteró a varios de ellos”, indicó.

Recomendaciones

'El Borrego' -como se hace llamar en las redes sociales- pidió que, en lo posible, en la próxima celebración de fin de año no utilicen pólvora: “A mi no me gusta decir que está bien y que está mal, yo solo cuento la experiencia que viví. Yo en mi caso jamás la utilizaría, mis recomendaciones es disminuir el uso de la pólvora y celebrar de otras maneras”.

Recomendó utilizar vendajes para sus animales o también pueden ponerle algodón y aceite en sus orejas, ya que los fuegos artificiales se siguen utilizando y pueden protegerlos frente a eso.

Contó también que para él, como influenciador, se vienen nuevos proyectos: “Desde que empezó el año realizamos contenido frecuente sobre las recomendaciones para los animales y las plantas y cómo es vivir en una finca. Me pone muy feliz hacer esto, y muchas personas aprenden con mis videos y eso me enorgullece”.