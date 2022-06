Influenciadora Ashley Ordoñez sufrió grave accidente por trago con fuego

LO QUE DIJO ASHLEY ORDOÑEZ FRENTE AL HECHO

Luego del boom que se presentó por esto, la joven se pronunció por medio de redes sociales.



Ella aseguró que muchos salieron directo para el hospital y uno de sus amigos presentó quemaduras graves. Allí con todo con pelos y señales todo lo ocurrido y envió un mensaje de agradecimiento a todos que estuvieron pendiente de ella.

“Yo lo que vi esa noche solo lo había visto en películas. Vi muchos post y de la gente acerca de la situación. Cuídense mucho, uno nunca está exento de nada. La muerte está a la vuelta de la esquina. Me siento agradecida con Dios, por alguna razón no me quemé. Ya he tenido momentos cerca a la muerte y esto me hace más fuerte”.