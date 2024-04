“Infusión Baroque”: virtuosas intérpretes del barroco en Bogotá

La agrupación canadiense está integrada por cuatro mujeres que interpretan con instrumentos de época un amplio repertorio histórico de música que va desde el siglo XVII hasta el siglo XX.

El concierto está programado para este miércoles en el Teatro Estudio del complejo cultural Santo Domingo y representa el debut en Suramérica del cuarteto “Infusión Baroque”, un grupo fundado en 2013.

La presentación se inscribe en el Proyecto Virtuosa, que consiste en una serie de conciertos, charlas, grabaciones y series web que refleja el interés de la agrupación por la investigación y el redescubrimiento de mujeres intérpretes y compositoras a través de la historia.

En el marco de esta propuesta produjeron su tercer álbum, “Virtuosa”, con obras compuestas o grabadas por mujeres entre el siglo XVII y el siglo XX. El álbum alcanzó más de medio millón de reproducciones en seis meses.

Su más reciente proyecto, ‘East is East’, comenzó en 2022. Se trata de una colaboración transcultural que ofrece una perspectiva moderna de la aproximación que en el siglo XVIII se dio entre la música europea y la oriental. Este nuevo álbum, presentado en marzo de 2024, incluye sonidos antiguos y modernos con raíces en Irán, India y Europa.

El grupo combina el talento de Alexa Raine-Wright en la flauta barroca, Sallynee Amawat en el violín barroco, Andrea Stewart en el violonchelo barroco y el de Rona Nadler en el clavecín.

Según los organizadores, “Infusion Baroque” lleva la música antigua a nuevas audiencias a través de conciertos realmente cautivantes, en donde el talento musical de las cuatro integrantes se combina con elementos teatrales.

El cuarteto ganó el Gran Premio y el Premio de la Audiencia en la competencia de performance barroco “Early Music America” en 2014. Desde entonces se ha presentado en numerosos festivales y escenarios de Norteamérica.

El programa de este miércoles a las 8 p.m. en el Teatro Santo Domingo incluye obras de compositores como Anna Bon, Antonio Vivaldi, Barbara Strozzi, Carl Philipp Emmanuel Bach, Magdalena Lombardini Sirmen y Elizabeth-Claude Jacquet de la Guerre.

Programa

Anna Bon (Italia, c. 1739 – d. 1769)

‘Divertimento n.° 3 en re menor’, Op. 3

Antonio Vivaldi (Italia, 1678 – Austria, 1741)

Concierto ‘per Anna Maria’ en la mayor, RV 343

Según interpretación de Anna Maria della Pietà

Barbara Strozzi (Italia, 1619-1677)

‘L’Eraclito amoroso’

Antonio Vandini (Italia, c. 1690 – c. 1773/1778)

‘Sonata para violonchelo n.° 1 en do mayor’

Según interpretación de la violonchelista Henriette de Schnetzmann

Wilhelmine von Bayreuth (Alemania, 1709-1758)

‘Sonata para flauta en la menor’

Carl Philipp Emanuel Bach (Alemania, 1714-1788)

‘Sonata en trío en do mayor’, Wq. 147

Maddalena Lombardini Sirmen (Italia, 1745-1818)

‘Sonata en trío n.° 3 en re mayor’, Op. 1

Élizabeth-Claude Jacquet de la Guerre (Francia, 1665-1729)

‘Sonata en sol menor’