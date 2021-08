Instagram le cerró la cuenta a La Liendra

La Liendra se convirtió en uno de los creadores de contenido más reconocidos de los últimos años, debido a la diversidad de publicaciones que realiza, los detales de su vida personal que cuenta y los lujos que se da con el trabajo que lleva a cabo en estas plataformas digitales. El joven ha protagonizado diversas polémicas, ganando también varios ‘haters’ que van en contra de lo que hace.

Mauricio Gómez, nombre de pila del influencer, ha tenido diferencias con otros colegas y personajes de redes sociales, causando opiniones divididas por su forma de pensar o actuar. Las adquisiciones económicas también han llamado la atención, pues el joven ha presumido algunos logros personales al comprar carros, casas y hasta PH.

Sin embargo, recientemente, el colombiano llamó la atención de sus fieles seguidores de Instagram luego de que su cuenta desapareciera por completo de los buscadores. Los usuarios ubicaban su nombre y no era posible hallar el perfil, pese a que estuviera o no etiquetado en otros contenidos.

Ante esta inquietud e intriga que causó por lo sucedido, el influencer decidió reaparecer en la plataforma digital para pronunciarse al respecto y revelar que su cuenta oficial había cerrada. Aunque desconocía las razones y no sabía quién había hecho esto, su ánimo estaba completamente caído.

“Lastimosamente debo decirles que me cerraron la cuenta de Instagram (…) no tengo una explicación lógica de nada, simplemente ingresé como todos los días, me sacó y me dijeron que me la cerraron. ¿Quién lo hizo? No sé, de igual no son personas buenas”, dijo el paisa en un video que fue compartido en otro perfil.

La Liendra afirmó que estaba moviendo contactos y pidiendo la ayuda respectiva para recuperar la cuenta, pues Instagram es su vida y su trabajo. El joven indicó que no le hace daño a nadie, no mataba ni robaba, por lo que estaba tranquilo y esperaba que Dios lo acompañara para tener el acceso de nuevo.

El influencer afirmó que ha sido su peor pesadilla y no sabe realmente qué hará en este tiempo de espera, pues no se esperaba la noticia. En este clip pidió disculpas y manifestó lo mal que estaba por la crisis con su perfil.