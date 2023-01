Integrantes de RBD cortan a Poncho de una foto y desatan controversia

En medio del nuncio de los países que visitará RBD en su gira de reencuentro, entre los que no aparecieron Colombia, Brasil, Argentina y muchos otros, un nuevo hecho está levantando la voz de los fans de la agrupación mexicana, pues todo parece indicar que podrían andar de pelea con Poncho Herrera, quien no hará parte del evento musical.

Desde que se conoció que en efecto el actor que le dio vida a Miguel Arango no haría parte de la gira 'Soy Rebelde World Tour', los seguidores de la agrupación no tardaron en criticarlo y aunque para ese entonces algunos de sus compañeros parecieron entenderlo, ahora el pensamiento habría cambiado, pues no quieren ni verlo en fotografías.

Lo dicho anteriormente se relaciona con las publicaciones hechas por Anahí y Christian Chávez en sus respectivas cuentas de Instagram, pues quienes le dieron vida a Mia y Giovanni compartieron antiguas fotografías de la agrupación mexicana en donde cortan a Poncho Herrera.

