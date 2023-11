Iron Maiden tendrá concierto en Bogotá: Cómo y cuándo comprar las boletas

Los fans de Iron Maiden estarán felices este fin de año, pues la banda confirmó su regreso a Latinoamérica con su increíble gira Future Past Tour, y Colombia será parte de esta gran fiesta del rock. La cita está marcada para el 24 de noviembre del próximo año en el Estadio Nemesio Camacho el Campín.

Este concierto es especial. Hace 15 años, Iron Maiden conquistó a miles en el Parque Simón Bolívar con su tour "Somewhere Back In Time". Luego, en 2011, arrasaron con su "The Final Frontier World Tour", al que más de 40.000 personas los vieron en vivo.

En esta gira, llamada The Future Past Tour, tocarán canciones de sus dos últimos álbumes, Senjutsu y Somewhere In Time, junto con los éxitos que todos adoran. Y ojo, en Europa ya han vendido más de 750.000 entradas en más de 30 shows que se llenaron por completo. También brillaron en Canadá y en el Festival Power Trop de California.

¿Cuándo y dónde comprar las boletas para Iron Maiden en Bogotá?

Los clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y Av Villas) tendrán la oportunidad de comprar sus entradas antes que nadie. Podrán pagar con tarjetas débito o crédito y recibir beneficios exclusivos.

¡La puesta en escena es espectacular! Ha recibido halagos en cada país que han visitado. Y para los seguidores más fieles, la preventa exclusiva comienza el 4 de diciembre a las 9:00 A.M y termina el 5 de diciembre a las 11:59 pm.

Podrá comprarlas con tarjetas débito y crédito de los Bancos AV Villas, Bogotá, Occidente y Popular, tarjeta débito dale! En www.tuboleta.com en las diferentes localidades.

