Durante la entrevista, Isabella confesó abiertamente algunos aspectos de su personalidad y anticipó la posible polémica que podría desatar dentro de la casa. La actriz reveló su negativa a limpiar baños ajenos, argumentando con humor: "No me gusta, lo puedo limpiar pero no me gusta, no voy a estar limpiando el desastre de otros". Sin embargo, dejó claro que sí estaría dispuesta a encargarse de su propio desorden.

Lea también: Isabella Santiago llega a 'La casa de los famosos Colombia'

La modelo también señaló a algunos compañeros de 'La Casa de los Famosos' como potenciales protagonistas de controversias. "Va a haber mucha polémica y tal vez yo sea una de las más polémicas", admitió entre risas. Haciendo referencia a otros participantes, como "Bola8" y Martha Isabel, Isabella anticipó que su sinceridad y franqueza podrían generar opiniones divididas: "Yo sí digo lo que siento tal cual en el momento y como pasa en mi cabeza".