Comienza una nueva semana en La Casa de Los Famosos, uno de los programas más vistos de la televisión colombiana. A medida que han ido pasando los días, el número de participantes se ha ido reduciendo y ya solo quedan 17 personas en la casa, luego de que el pasado domingo José Miel se convirtiera en el quinto eliminado de la competencia.

Dentro de los participantes que aún quedan en la competencia, una de las que se ha mostrado más fuerte y con mayor ambición de seguir en el reality es la actriz Isabella Santiago, quien hace parte del ‘Team Cielo’. Sin embargo, en el capítulo de este lunes 18 de marzo, la modelo venezolana se fue en llanto al recordar duros momentos de su vida.

Desde hace unas semanas, los participantes han venido participando de una dinámica en la que se internan en un cuarto oscuro y revelan detalles desconocidos de su vida. En esta oportunidad, Isabella Santiago reveló que desde muy niña sufrió maltrato por parte de su padre.

"Mi mamá tenía 20 años (cuando la tuvo) y ella no quería ser madre. Mi mamá se estaba separando de mi padre y comenzaron los problemas entre ellos. Él era alcohólico, maltrataba a mi mamá, llegaba loco borracho a la casa, incluso lo golpeaban en la calle por eso mismo. Mi mamá me confesó algo que me ha dolido, y es que mi padre a los 2 años, él intentó como maltratarme y mi mamá se fue encima de él", recordó la actriz, quien además dijo que cuando se enteró se sintió valiente, pero eso la marcó.

Luego de eso, la actriz contó que su madre consiguió una nueva pareja, pero nuevamente volvió a ser víctima de maltrato, esta vez de discriminación por parte de su padrastro. "Estos tres años fueron muy fuertes para mí como niño. Él me decía que yo era una mariquita, que tenía un problema mental en la escuela, en la casa, en la calle, en todos lados", recordó.

Por otro lado, la actriz habló de su proceso de transición y recordó con cariño a su abuela, quien fue su gran apoyo. "A los 17 años comienzo mi proceso hormonal, gracias a Dios conté con la ayuda de mi abuela, que es la persona más importante de mi vida. Fue la única que sin querer saber algo me abrazó. En el 2010 me gano un reinado de belleza, ya yo era como una niña y me coronan como Miss Venezuela. En el 2014 yo gano otro reinado, recibo mi corona internacional y además conocí a mi exnovio ese mismo año. Fueron unos años muy lindos, pero nos hicimos mucho daño. Yo no era feliz", dijo la actriz y modelo.

Cabe recordar que hace unas semanas, Isabella Santiago lloró al confesarle a Mafe Walker que antes de ingresar a la competencia, atravesó momentos difíciles a nivel personal. “Yo lloraba todos los días Mafe, todos los días, yo casi no vengo a la competencia, yo tomé la decisión a última hora y gracias a Dios el Canal me apoyó”, contó la venezolana.

Isabella Santiago se dio a conocer en la televisión colombiana cuando protagonizó la novela del Canal RCN Lala’s Spa. Posteriormente, participó del concurso Masterchef Celebrity, donde también se caracterizó por su competitividad.

