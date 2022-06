Isabella Santiago desbordó sensualidad en sesión de fotos escasa de ropa

Esta temporada de MasterChef Celebrity ha despertado amores y odios sobre Isabella Santiago, participante que llegó a demostrar su talento en la cocina después de haber protagonizado 'Lala's Spa'.

Para esta edición del reality de gastronomía, Santiago ha demostrado ser una de las famosas más competitivas por sus habilidades y sazón, llevándola a estar en las finalistas de esta temporada, junto a otros famosos como Ramiro Meneses, Tatán Mejía, Estiwar G, entre otros. No obstante, su actitud y comentarios sobre el trabajo de sus compañeros en varias ocasiones la ha llevado a ser tendencia en redes sociales, en donde los televidentes se han mostrado divididos por la actitud de Isabella Santiago.

No obstante, esta vez la venezolana fue centro de atención al publicar una fotografía en su cuenta de Instagram en la que dejó ver sus curvas en una reciente sesión de fotos y en la que dejó ver su pecho a descubierto. Las reacciones no se hicieron esperar y la publicación ya suma miles de 'me gusta' y comentarios en los que exaltan la belleza de la actriz.

Por ahora, MasterChef se pone mejor que nunca y en su recta final ya son muchos quienes esperan conocer quién será el nuevo ganador, elegido por los jurados de siempre Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Chris Carpentier.