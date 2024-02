Isabella Santiago sacó sus garras: se le metió en la cama uno de los participantes

La Casa de los Famosos se convirtió en uno de los realitys más vistos por todos los colombianos, quienes están pendientes de cada uno de los momentos que viven los 22 participantes.

En los primeros días, se han vivido algunas discusiones, confesiones y problemas que han tenido que enfrentar los famosos. Asimismo, algunos han vivido algunas situaciones un poco comprometedoras.

Lea también: La Casa de los Famosos: La 'Pupuchurra' confesó cuánto lleva sin hacer el amor

En el último episodio de 'La casa de los famosos Colombia', Isabella Santiago y Juan David Zapata compartieron la habitación del cielo, lo que sorprendió a todos los televidentes.

Aunque las imágenes mostraron cercanía entre ambos, Santiago enfatizó que su prioridad sigue siendo el programa y que las relaciones personales son independientes de eso. Además, aclaró que su proximidad con Juan David Zapata no tiene nada que ver con una cercanía romántica.

Le puede interesar: La Casa de los Famosos: Mafe Walker sorprendió con su rap intergaláctico; tiró rimas de otro planeta

Este acontecimiento inesperado ha generado controversia y expectación entre los espectadores de 'La casa de los famosos Colombia', quienes están interesados en la evolución de esta relación y su impacto en el programa.

Las redes sociales no se hicieron esperar con algunos comentarios sobre este encuentro con algunos mensajes como: "a propósito de lo que dijo Isabella Santiago de que ella no se metió a la cama de JD, cómo así que no, entonces quien fue la que sin ningún reparo se pasó a seguir charlando"; "Dios Mio a Isabella Santiago se le subió la testosteron"; "uy pero le rindió a esa Isabella Santiago JAJAJAJJA, quien pudiera".