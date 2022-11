Isabella Santodomingo: Qué pasó con la vida de la eterna villana

“¿Y yo por qué me tengo que casar si no he hecho nada malo?” Así responde Isabella Santodomingo a quienes le preguntan por el matrimonio. De hecho, ella misma dice que se casará después de los 60 años, cuando tenga algún sentido hacerlo. “Debe servirme el man para algo... que me ruede el pato, que me alcance la válvula de oxígeno o el termómetro, pero hoy estoy muy ocupada viviendo mi vida”, confiesa.

Ella es pícara, alegre y repentista a más no poder a sus 54 años (28 de marzo de 1968), una condición que le ha permitido ganar más y más defensores y detractores.