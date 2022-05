Isabella Santodomingo reaparece y explica por qué se ausentó de las redes sociales

Isabella Santodomingo, actriz y presentadora colombiana, se había ausentado por un mes en las redes sociales.



Ella acostumbraba a subir memes para alegar a sus suscriptores, pero de un tiempo para acá empezó a sentirse extraña y mal con su cuerpo.

Razón por la que tuvo que dejar a un lado todo para poder centrarse en ella y volver a subir contenido.

En un video que recientemente publicó en su Instagram, confesó que había pasado por un momento incómodo en su vida, la menopausia.



“Antes que nada, gracias por seguir ahí, gracias por el apoyo y por esperarme. Aquí estoy con esta gran confesión, caí en la trampa de la vanidad. Suena bobo, suena ridículo, pero es algo que me viene pasando desde que cumplí los 50 años”, reveló Isabella en su Instagram.



Fueron las primeras palabras de su video, en donde asegura que se sintió sola ya que, a pesar de tener a su mamá de casi 80 años con ella, no podía hablar de este tema, porque según la actriz, antes no se acostumbraba a hablar sobre la menopausia.

Aseguró que se sentía mal por cómo se veía, no era la misma persona comunicativa, divertida que quería ayudar a los demás con su humor, porque “odiaba como me sentía. Me sentí hipócrita porque trataba de ayudar, pero no me ayudaba a mí misma”.



Por lo cual, estuvo un mes reflexionando para luego adquirir valentía y coraje. Al mismo tiempo dijo que está bien subir de peso, envejecer, tener canas.

Y el mensaje que le dejó a los más jóvenes, fue que no hay que sentirse mal por llegar a los 50, porque “lo que queda es la esencia y lo que queremos hacer para la comunidad”, aseguró Isabella.

Finalmente agradeció por todos los suscriptores que han estado allí apoyándola. “No seré fitness, pero tampoco fatness. Tengo mucho por contar en esta etapa de mi vida. Gracias por esperarme y por estar ahí”.

EL VIDEO CON SUS CONFESIONES