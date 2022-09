Iván Lalinde estuvo cerca de cometer el mismo acto de Lina Marulanda 

Iván Lalinde y cómo superó el impasse personal

Iván Lalinde, en medio del mal momento profesional que atravesaba, luchó con ahínco por la vida y por continuar adelante.

“No me dejé ganar de esta vaina. Me ponía a ver mi entorno y veía que era una belleza. Tengo manos, tengo pies, tengo todo y decidí no dejarme amargar más”, relató en diálogo con Laura Acuña.

Pese a su batalla, por primera vez, luego de 25 años de carrera, Iván Lalinde se quedó sin trabajo por unos malos resultados en las mediciones.

“Me di cuenta que definitivamente uno en esta vida no se puede quedar quieto, ni se puede quedar echando madrazos por lo que pasó... lo que pasó pasó y chao”, contó.

Además, dijo que pese a la desilusión laboral, gracias a ese proyecto conoció gente increíble y espectacular. Igualmente, se dio cuenta de que en el mundo “hay gente mala”.