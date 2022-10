Iván Lalinde ya habla de hijos tras confesar que está comprometido

Y sobre ser papá...

En cuanto a los planes de tener más integrantes en su familia, Lalinde reveló que es una idea que está descartada a sus 40 años, aunque en su pasado llegó a considerarlo.

“Ser papá es un sueño en mi vida, pero cuando llegué a los 40 dije: ‘Ya no fue’. Escogí otro camino. Creo que criar un hijo es un trabajo en equipo, no es para hacerlo solo, y yo con mi familia lejos… no se dio”, explicó el famoso, según citó Pulzo.

“Afortunadamente, tengo los hijos de mis amigos, a mi sobrino y soy padrino de tres”, agregó el presentador al medio citado.

Por ahora, el presentador continúa con su trabajo como presentador y mantiene la intriga entre sus seguidores sobre su vida privada.