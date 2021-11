Iván López se casó y Vanessa Maradona es la actriz que le robó el corazón

Iván López se casó: ella Vanessa Maradona Mendoza, la actriz que le robó el corazón

Imágenes publicadas por el programa 'Lo sé todo' confirmaron que el actor llegó al altar este viernes y se unió en matrimonio con la también actriz Vanessa Maradona. A su vez, el programa afirmó que la venezolana estaría embarazada de López.

Sobre Vanessa, a pesar de que tiene su cuenta de Instagram privada, en su descripción se puede leer que también se dedica a las artes dramáticas y es apasionada del fútbol. ¿La razón? Su papá Luis Mendoza, fue entrenador de la selección de Venezuela entre los 60 y 70 y es reconocido como 'Mendocita'.

Incluso, la actriz ha contado para algunos medios que Maradona no es su apellido, sino su segundo nombre, por lo que ha dejado en claro que no tiene ningún vínculo con 'El Pelusa'. No obstante, sí ha revelado que gracias a la admiración de su papá por Diego Armando Maradona, fue bautizada con ese nombre.