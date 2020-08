Ivy Queen estaría preparando colaboración con Karol G

Las cantantes de reguetón Ivy Queen y Karol G sorprendieron a sus seguidores al publicar una fotografía en la cual se les ve posar juntas en un estudio de grabación y, como era de esperarse, los seguidores de ambas enloquecieron ante una posible colaboración musical.

"Aquí, en un Jangueo Lite", escribió la paisa para acompañar la imagen, mientras que Ivy Queen escribió en la suya: "Aquí en un Parche Lite".

Sin embargo, ninguna de las dos expresó nada más al respecto.

Ivy Queen y Karol G son dos de las representantes más populares del género urbano. Por un lado la boricua ha lanzado hasta el momento ocho álbumes de estudio. El primero, titulado 'En mi imperio', se lanzó en el año 1996, y el último, 'Vendetta: The Project', en 2015. Algunas de sus canciones más sonadas son: 'Yo quiero bailar', 'Te he querido, te he llorado', 'Que lloren', y muchas más.

Por el otro, Karol G cuenta con dos trabajos discográficos en el mercado: 'Unstoppable' (2017) y 'Ocean' (2019), este último incluye temas como el que le da el nombre al disco, además de 'Punto G', 'Mi cama' y 'Pineapple'.

Y en 2018 fue galardonada con un Grammy en la categoría de 'Mejor nuevo artista'.