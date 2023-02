Ivy Queen 'la rompió' en Premios Lo Nuestro: conmovedoras palabras de la reina

Conmovedor discurso de Ivy Queen en los Premios Lo Nuestro

La cantante puertorriqueña aprovechó el homenaje que recibió para expresar lo feliz que se siente de recibir este tipo de reconocimientos en vida y agradeció a todos los que la hacen visible y recordó las veces que fue rechazada por querer entrar al mundo del género urbano.

"Yo sé lo que es que le digan a uno que no, que una música no es para ti simplemente por tener ovarios, también supe reconocer mi voz interior diciéndome a gritos Ivy no te rindas, que tú eres la caballota, por eso y muchas otras cosas más, y por las veces que miro el rostro de mi hija y me lleno de combustible. Hoy celebro este premio con los que me conocen, me quieren y me hacen visible", dijo.

Así mismo, reconoció su inspiración en Celia Cruz y el propósito que tiene como artista y como una mujer influyente en la figura de la mujer.

"Y como dijera la reina y mujer que me inspiró, Celia Cruz, mientras yo respire y aspire voy a asumir el rol de llevar a la mujer con orgullo, con elegancia, para todas las mujeres que se llenan de valor cuando me escuchan, muchísimas gracias", agregó.

Ivy Queen estaba muy emocionada y confesó que sentía sus manos temblar de la emoción al recibir este premio.