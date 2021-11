J Balvin arremete contra seguidor que criticó a Karol G

El cantante colombiano J Balvin estuvo en el concierto que presentó Karol G en Los Ángeles, California. A través de sus redes sociales compartió una foto con ella y un emotivo mensaje de felicitación y orgullo por su trabajo.

“Orgulloso de ti, Karol G. El sacrificio tiene su RECOMPENSA HERMANA MÍA!! Love u!! Colombia Gang – Latino Gang”, escribió el artista.

La publicación rápidamente tuvo miles de reacciones y cientos de comentarios apoyando el mensaje del paisa hacia Karol G, sin embargo, la reacción de un internauta causó gran controversia al preguntar a qué sacrificio se refería J Balvin.

Lea también: MinCultura pide a Consejo de Estado rechazar tutela contra canción ''Perra'' de J. Balvin

Ante la pregunta, el reguetonero no se cohibió al responder con contundencia.

“Trabajar un millón de veces más que tú, por eso NO INSPIRAS AL MUNDO y no andar como tú, que no tienes vida sino para criticar. BUEN DÍA Y A TRABAJAR, si es que trabajas”, expresó en las redes el interprete de ‘Mi gente’.

Su respuesta ha causado diferentes reacciones en los usuarios de las redes, algunos expresan que su repuesta es demasiado fuerte para una pregunta tan simple, mientras que otros apoyan la defensa de J Balvin ante el trabajo de la también colombiana Karol G.

“Solo fue una pregunta por curiosidad y el J Balvin con su repelencia”, “muy alzado”, “excelente respuesta gente metida y sapa”, son algunas de las reacciones que se leen en redes.

Le puede interesar: Maluma alista concierto en Medellín y promete ser "el mejor" de su carrera

Últimamente se les ha visto muy juntos a estos dos artistas urbanos colombianos, la gente se pregunta si esto puede ser una señal de una relación mucho más comprometedora que una simple amistad.

Se sabe que Karol G y el paisa se conocen desde hace tiempo, aproximadamente ella tendría 15 años y el unos 22. Si llegarán a estar juntos en una relación romántica, tendrían ese secreto muy bien guardado.