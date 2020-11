J Balvin, Camilo y Niche, nominados a Premios Grammy 2021

Beyonce se convirtió en la gran favorita este martes al recibir la mayor cantidad de nominaciones de los Premios Grammy 2021, al obtener nueve postulaciones de los galardones que se entregarán el 31 de enero.

La ceremonia se realizará sin público, dada la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia. En el caso de Colombia, artistas como J Balvin, Camilo, el Grupo Niche, Lido Pimienta y Jorge Celedón resultaron nominados en diversas categorías.

También puede leer: Inseguridad, el mayor temor de usuarios en Colombia a la hora de movilizarse

Este es listado completo de nominados:

Álbum del año

Folklore de Taylor Swift

Hollywood's Bleeding de Post Malone

Black Pumas de Black Pumas

Chilombo de Jhene Aiko

Everyday Life de Coldplay

Women in Music PT III de HAIM

Future Nostalgia de Dua Lipa

Djesse Vol 3 de Jacob Collier

Canción del año:

Dont Start Now de Dua Lipa

Cardigan de Taylor Swift

Black Parade de Beyonce

The Box de Roddy Ricch

I Cant Breathe de Her Circles de Post Malone

If the world was ending de Julia Michaels

Everything I Wanted de Billie Eilish

Grabación del año:

Don't start now de Dua Lipa

Everything I Wanted de Billie Eilish

Black Parade de Beyonce

Colors de Black Pumas

Rockstar de Da Baby y Roddy Ricch

Circles de Post Malone

Savage de Megan Thee Stallion con Beyoncé

Mejor Nuevo Artista:

Doja Cat

Megan Thee Stallion

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

DSmoke

Kaytranada

Mejor canción pop vocal

Folklore de Taylor Swift

Future Nostalgia de Dua Lipa

Fine Line de Harry Styles

Chromatica de Lady Gaga

Changes de Justin Bieber

Mejor Interpretación Pop Solo

Dont start now de Dua Lipa

Say So de Doja Cat

Yummy de Justin Bieber

Cardigan de Taylor Swift

Everything I Wanted de Billie Eilish

Mejor interpretación pop duo o grupo:

Un Día de J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Tainy

Intentions de Justin Bieber

Dynamite de BTS

Rain On Me de Lady Gaga con Ariana Grande

Exile de Taylor Swift con Bon Iver

Mejor álbum tropical latino:

Mi Tumbao de José Alberto

Infinito de Edwin Bonilla

Sigo Cantando al Amor de Jorge Celedón

40 de Grupo Niche

Memorias de navidad de Victor Manuelle

Consulte además: Foro internacional de medios públicos discutirá sobre la TV en la "nueva realidad"

Mejor Video Musical

Goliath de Woookid

Lock Down de Anderson.Paak

Life is good de Futuro con Drake

Adore You de Harry Styles

Brown Skin Girl de Beyonce

Mejor álbum de pop latino

Por Primera Vez de Camilo

Mesa Para Dos de Kany García

Pausa de Ricky Martin

3:33 de Debi Nova

YHLQMDLG de Bad Bunny

Mejor álbum latino de rock o música alternativa

Aura de Bajofondo

Monstruo de Cami

Sobrevolando de Cultura Profética

La Conquista del Espacio de Fito Paéz

Miss Colombia de Lido Pimienta

Mejor álbum de música alternativa

Fetch The Bolt Cutters de Fiona Apple

Hyperspace de Beck Punisher de Phoebe Bridgers

Jaime de Brittany Howard

The Slow Rush de Tame Impala

Mejor interpretación de rock

Shameika de Fiona Apple

Not de Big Thief Kyoto de Phoebe Bridgers

The Steps de Haim

Stay High de Brittany Howard

Daylight de Grace Potter

Productor del año

Jack Atonoff

Dan Auerbach

Dave Cobb

Flying Lotus

Andrew Watt

Best Score Soundtrack for Visual Media

Ad Astra

Becoming

Joker

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker