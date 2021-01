J Balvin desempolva foto de 2007 junto a Karol G

El inicio del 2021 estuvo marcado de momentos difíciles para J Balvin, que ha expresado estar atravesando nuevamente episodios de depresión, enfermedad con la que viene luchando hace varios años a lo largo de su carrera.

Sin embargo, en los últimos días el cantante reguetonero ha expresado que se ha venido recuperando. “Les voy a decir una cosa y solamente la voy a decir una vez: Me estoy aliviando. No voy a celebrar porque ya después se me acaba el efecto y ahí sí me jodo, si así con cinco meses vuelto mierda funcionamos… espérense”, sostuvo Balvin a través de sus historias de Instagram.

Le puede interesar: Jessi Uribe, aunque superó el coronavirus, sigue sin olfato

El mensaje fue recibido de manera positiva por sus fanáticos, que siempre le han enviado mensaje de aliento ante la difícil situación que atraviesa con la enfermedad mental.

Aunque no han sido días fáciles para el artista, este jueves sorprendió a sus seguidores recordando una conmovedora fotografía de sus inicios, acompañado de la también artista Karol G.

Lea también: ¿Le apareció doble? Comparan a sensual modelo con Jessica Cediel

En la popular dinámica de los jueves con el hashtag ‘tbt’, José publicó la imagen que corresponde al año 2007, en el que él y la cantante se ven bastante alejados de los looks a los que ahora tienen acostumbrados a sus seguidores. Según reveló Karol G, el recuerdo de los cantantes era de cuando hacían algunas presentaciones juntos en las tradicionales fiestas de 15 colombianas.

“Empezamos desde abajo, estamo’ aquí”, escribió el artista en la publicación que ya cuenta con más de 500.000 ‘me gusta’ y más de 3.000 comentarios, en los que resaltan la fuerte amistad de los artistas.